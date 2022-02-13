واشنطن تنفي رواية موسكو بشأن قضية الغواصة الأمريكية

نفى الجيش الأمريكي، رواية موسكو بشأن قضية الغواصة الأمريكية، مؤكدا أن قواته تُبحر وتحلق بالمياه الدولية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت في وقت سابق، إن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ، طردت غواصة نووية أمريكية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية، قبالة جزر الكوريل.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعرب عن تنديد موسكو بالهستيريا الأمريكية، التي بلغت ذروتها بعد مكالمة هاتفية جرت بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.

المكالمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي استغرقت 62 دقيقة

وأعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في وقت سابق، اختتام المكالمة الهاتفية بين بايدن بوتين حول أوكرانيا، التي استغرقت 62 دقيقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأوضح «البيت الأبيض»، أن بايدن حذر بوتين من أن واشنطن وحلفاءها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع، إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.

وقال أوشاكوف، إن المحادثة، استمرت أكثر من ساعة بقليل، وجرت في جو من الهستيريا غير المسبوقة من قبل المسؤولين الأمريكيين، حول الغزو الروسي المفترض لأوكرانيا.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن المحادثة بين بوتين وبايدن كانت متوازنة وعملية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المسؤول الروسي، أن بايدن، أشار إلى عقوبات محتملة ضد روسيا في سياق الوضع المتوتر حول أوكرانيا، متابعا: «لكن لم يكن هناك تأكيد على هذه المسألة».

الرئيس الروسي: سأحلل بعناية الاعتبارات التي عبر عنها بايدن

ولفت يوري أوشاكوف، إلى أن الرئيس الروسي أكد أنه سيحلل بعناية الاعتبارات التي عبر عنها بايدن، معربا عن الأسف لعدم وجود ضمانات، لا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أو العودة إلى عام 1997.

واتفق الرئيسان في وقت سابق، على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا المطروحة على جميع المستويات.