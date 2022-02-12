الإعلام الأمريكي: روسيا تبدأ غزوا أوكرانيا خلال أيام

ذهبت وسائل الإعلام الأمريكية إلى تأكّيد أنَّ عملية غزو روسيا لأوكرانيا قادمة خلال 4 أيام، بحسب ما ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية التي قالت إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعًا مؤخرًا شارك فيه حلف شمال الأطلنطي «ناتو» وأكّد أنَّ «موسكو» ستبدأ الغزو في 16 فبراير أي الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

ولعل مغادرة كثير من الدبلوماسيين الأجانب أوكرانيا، وتحذير عديد من الدول رعاياها ومطالبتهم بالمغادرة يعكس معلومات جدية حول إمكانية اندلاع حرب في هذه المنطقة.

«بوليتيكو»: الإدارة الأمريكية حذرت شركائها من ضربات قبل عملية الغزو

وأوضحت مجلة «بوليتكيو» أنَّ الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس جو بايدن عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا.

وعن كيفية بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قالت مصادر بالإدارة الأمريكية للمجلة، إنَّ «واشنطن» حذرت شركائها من أن الهجوم الفعلي للروس على أوكرانيا سيسبقه ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية.

وسائل إعلام سبقت «بوليتيكو» في تحديد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

وليست مجلة «بوليتيكو» الأولى التي تذهب إلى تحديد يوم 15 أو 16 فبراير موعدًا لحرب روسية على أوكرانيا، فكانت وكالة «بلومبرج» قالت في تقرير من قبل إنّه من المحتمل أن يقع الغزو الروسي المزعوم في 15 فبراير، كما كانت صحيفة «دير شبيجل» قالت من قبل وفق معلومات استخباراتية إنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون في 16 فبراير.

وتتزامن تلك التوقعات مع تصاعد غير مسبوق في التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي تدعمها الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، إذ حشدت «موسكو» خلال الأيام الماضية أكثر من 100 ألف عسكري بطول الحدود مع جارتها.

«سبوتنيك»: دبلوماسيون وموظفون روس يغادرون أوكرانيا

في هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنَّ دلبوماسيين وموظفين قنصليين روس بدأوا بالفعل مغادرة أوكرانيا والعودة إلى روسيا.

وذكرت الوكالة أنَّ مغادرة الدبلوماسيين الروس والموظفين القنصليين أوكرانيا، يأتي على نفس المنوال الذي اتخذته دول أخرى خلال الأيام الماضية بإخلاء الدبلوماسيين والموظفين من كييف.