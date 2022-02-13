مرسوم رئاسي تونسي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء

قالت الرئاسة التونسية، إن رئيس البلاد، قيس سعيد، أصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس قيس سعيد، استقبل أمس السبت، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، التي أطلعته على نتائج مشاركتها، أمس الأول الجمعة، في القمة التي انعقدت بمدينة «براست» الفرنسية.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاجتماع تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كل القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة.

واجتمع الرئيس التونسي، مساء أمس السبت، في قصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الوزراء.

الرئيس التونسي: السيادة لـ الشعب

وجدد قيس سعيد، تأكيده على احترامه لاستقلالية القضاء، وقال إن السيادة للشعب، وإن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

«سعيد»: المحاسبة العادلة واجب مقدس

وأشار الرئيس التونسي، إلى أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا فيه، لذلك جرى حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب.

وتابع «سعيد»: «المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس، إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي».