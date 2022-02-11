تونس تحقق مع «الغنوشي» بتهم الخيانة والتجسس وغسل الأموال

كشف رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأنه تم إعلام هيئة الدفاع، من جانب الحرس الوطني بالعوينة، بفتح تحقيق ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بتهمة الخيانة والتجسس، وذلك حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وخلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، قال الردادي: «إن الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية ضد الغنوشي تتعلق بالخيانة والتجسس».

الأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين

وتابع عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي: وفقا لبرنامج التحركات للتصدي لما وصفه بالأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين، تم أيضا إعلام الهيئة، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة تونس أفريقيا.

وأضاف الرداوي أنه: سيتم سماع زعيم حركة النهضة كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها.

الدفاع عن بلعيد والبراهمي: معطيات تُثبت تورط الغنوشي بقضايا غسل أموال

وأوضح الرداوي أنه: تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية.

وقد كشفت هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود معطيات تثبت تورط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة.