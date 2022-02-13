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أستراليا تعلق أعمالها بسفارتها في كييف بصفة مؤقتة

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وكالات
03:36 ص | الأحد 13 فبراير 2022
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين

وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين

علقت السلطات الاسترالية، أمس السبت، أعمالها بسفارتها في كييف، بصفة مؤقتة، كما أجلت موظفيها.

وقالت وزارة الخارجية الاسترالية، في بيان، إنها ستنقل أعمالها إلى مكتب مؤقت في مدينة «لفيف»، مؤكدة أنها تواصل نصيحتها لمواطنيها بمغادرة أوكرانيا على الفور، بالوسائل التجارية. 

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى للتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.

موسكو: روسيا مهتمة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين

وأضاف «بيسكوف»، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن بلاده تسعى إلى التعاون مع الجميع، مشددا على أن موسكو مهتمة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وبالتعاون مع الولايات المتحدة في التجارة والاقتصاد والاستثمار وفي القضايا الأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: «لن تكون مجبرًا على أن تكون لطيفا، لذلك بالطبع ستبحث روسيا عن فرص لتوسيع التعاون حيث ترى المعاملة بالمثل». 

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بقلم وكالات