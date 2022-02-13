«بلاك مجدي» يرثي الطفل ريان بأغنية من ألحانه: قلوب كتيرة في حبك اتجمعت

أهدى الفنان الشاب المعروف باسم «بلاك مجدي» أغنية «الملاك ريان» للطفل المغربي «ريان»، الذي توفي داخل بئر بعدما علق فيها لنحو 5 أيام على عمق 32 مترا.

أغنية «الملاك ريان»، من ألحان بلاك مجدي، وكلمات حسن الشامي، وتوزيع وهندسة صوت بلال عبدالله، ونشرها عبر قناته على موقع «يوتيوب».

«بلاك مجدي» يطرح أغنية «الملاك ريان»

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

البير في قاعه ضلمة تقضي على الوحوش

وانت بتتنفس رسالة لنا متخافوش

اديت أمل لأمك وأبوك متقلقوش

قلوب كتيرة في حبك اتجمعت

رفعت إيديها للسما لاجلك دعت

قصة عجيبة صداها رن وسمعت

في معجزات جت في الآيان وبقينا نحكيها حكايات

الوقت فات والطفل بات في ضلمة البير بالساعات

الكل خاف وارتجف وشعاره كان هو الثبات

لبى الندا بقى معجزة وهو بس خمس سنين

وكأنه وحي من السما ماسك كتابه باليمين

قدم رسالة مفصلة برهان لكل العالمين

إسبق أبوك عالجنة وإمسك بإيدك دمعته

وقول لأمك إثبتي الصبر مفتاح جنته

صعب الفراق يرحمكوا ربي برحمته

ريامن ملاك ربي حباك إنت الوحيد اللي اصطفاك

وبحبه سبحانه اجتباك

وفاة الطفل المغربي ريان

وكان الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، سقط في بئر بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب، وبعد 5 أيام من جهود الإنقاذ، جرى إخراج جثة الطفل من البئر.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، العالم أجمع، وشهد الحادث تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، ونشر مغردون على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة.

جدير بالذكر، أن الديوان الملكي المغربي، أعلن في وقت سابق، أن عاهل البلاد الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الطفل ريان.