«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة للتوعية بتغير المناخ الخميس

تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وجمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر برئاسة الدكتور صبحي نصر، محاضرة عن «التوعية بتغيرات المناخ» يلقيها الدكتور عبد المسيح سمعان مقرر اللجنة وأستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، وتقام المحاضرة بحضور عدد من العاملين والقيادات العمالية بمصانع العاشر من رمضان,.

وتقام المحاضرة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وتبدأ في تمام الحادية عشرة ظهرًا يوم الخميس 17 فبراير 2022 بمقر جمعية المستثمرين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان.

ندوة الفنون التشكيلية والملكية الفكرية.. الثلاثاء

وينظم المجلس الاعلى للثقافة، ندوة «الفنون التشكيلية والملكية الفكرية»، الخامسة مساء الثلاثاء المقبل 22 فبراير، من تنظيم حسام لطفى مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، وتحت رعاية الدكتورة سهير عثمان، مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس.

ويحاضر في الندوة، الدكتورة أمل نصر أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتورحمدي أبو المعاطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ونقيب الفنانين التشكيليين سابقًا، والدكتورة صفية القباني - نقيب الفنانين التشكيليين ويعقب عليها كل من: يعقب على الندوة: الدكتور حسام لطفي تدير الندوة: الدكتورة سهير عثمان.

وتنظم جمعية الآثار بالإسكندرية؛ برئاسة الدكتورة منى حجاج بالتعاون مع لجنة التاريخ والآثار ومقررتها الدكتورة علا الجيزي، محاضرة "مائتا عام على فك رموز حجر رشيد"؛ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا؛ يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022؛ بجمعية الآثار بالاسكندرية.

أمسية ثقافية بعنوان «تواصل»

وينظم المجلس أيضا أمسية ثقافية بعنوان «تواصل»، تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس؛ مقررها الدكتور حسين حمودة، وتنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر - عضوة اللجنة، وذلك في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

تضمن الأمسية مشاركة أحمد خطاب - إبداع شعري، د نادر أحمد علي - إبداع قصصي- ياسمين مجدي - إبداع قصصي، إضافة إلى رؤية فكرية حول القصة القصيرة شعر الدنيا الحديثة «الذاكرة والمستقبل» يقدمها: سيد الوكيل، وتدير الأمسية د. عزة بدر.