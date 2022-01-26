إصدارات «الأعلى للثقافة» في معرض الكتاب 2022.. المجلس يشارك بـ500 عنوان

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن المجلس سيشارك هذا العام، بإجمالي عدد 500 كتابا ضمن إصدارات المجلس، والألفية الأولى من المشروع القومي للترجمة، متواجدا في قاعتين، الأولى صالة العرض، وتوجد بقاعة 3 الصالة الرئيسية لقطاعات الوزارة، أما قاعة البيع، فتوجد في صالة 1 جناح b2، وتشمل كل إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، وإصدارات صندوق التنمية الثقافية.

500 عنوان من المجلس الأعلى للثقافة في معرض الكتاب

وأوضح عزمي، في بيان، أن من أهم إصدارات المجلس المشاركة «الحياه المسرحية في أقاليم مصر لإميل جرجس، قراءات في أدب بهاء طاهر لمحمود عبد الوهاب، الرمزية في الرواية المصرية لمحمد عبد الرحمن، الحركة النسائية الحديثة لإجلال خليفة، فلسفة التأويل لسعيد توفيق، الرواية في الوطن العربي لعلى الراعى، الحوكمة والتنمية المستدامة لفائقة الرفاعي، النازية في الأدب العبري لجمال الشاذلي».

ونشارك أيضا بعناوين «الثقافة الشعبية في أفريقيا (جزئين) لعدد من النخبة، الاستيطان ومشاكله لنجلاء رأفت سالم، تجديد الخطاب الديني لمصطفى عبد الغنى، الصين وحركات التحرير لأحمد محمد هلال، الأدب الشعبي للدراسات (جزئين) لخليل أبو الليل، الرقمنة وأدب الطفل لبخيتة حامد إبراهيم، سينما الأساطير والحكايات لعزة فايز أحمد، وسوسة شيطان (كتاب أول) لعارف مصطفى، مصر المبدعة لمنير عتيبه، قضية الصحراء الغربية لحميد فرحان الراوي».

خدمات التوصيل عبر البريد

وجدير بالذكر، أن المعرض في دورته 53، سيشهد عدة خدمات جديدة، منها توصيل الكتب بالبريد لأول مرة في معرض الكتاب، من خلال توفير خدمات التوصيل عبر البريد المصري لأي مكان في مصر، بالإضافة إلى إمكانية إجراء «جولة افتراضية» داخل أجنحة المعرض عبر منصته الإلكترونية، والتي تضم أيضا معرض كتاب الطفل، كما تم توفير مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات، بمصاحبة مرافق، وتوفير مركزان لتلقي لقاحات كورونا في إطار التعاون مع وزارة الصحة.