دراسة تحذر من استخدام الزجاجات البلاستيكية في شرب المياه بصورة متكررة

هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون زجاجات بلاستيكية، لشرب المياه، في العمل أو المدارس أو عند الذهاب للأندية الرياضية، لكن يبدو أن الأمر يلحق العديد من الأضرار للجسم على المدى البعيد، ويجب الحذر من استخدام الزجاجات ذات الاستعمال المتعدد، وفقا لموقع «thehealthsite».

وجود مئات المواد السامة بالمياه

في دراسة حديثة، وجد عدد من الكيميائيين بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك، وجود المئات من المواد الكيميائية في مياه المستخدمة في الزجاجات البلاستيكية، متعددة الاستعمال، التي يحتمل أن تلحق الأضرار المختلفة بصحة الإنسان، تعرف بعض هذه المواد الكيميائية، باسم اضطرابات الغدد الصماء.

وقال جان هاسانسين، أستاذ الكيمياء التحليلية البيئية في قسم العلوم البيئية بجامعة كوبنهاجن في قسم العلوم البيئية «كانت هناك أيضا مواد لم يجر العثور عليها في المياه الموجودة داخل الزجاجات البلاستيكية».

عدد المواد السامة داخل الزجاجات البلاستيكة

أضاف هاسانسين، أنه جرى اكتشاف أكثر من 400 مادة مختلفة من داخل المياه الموجودة داخل الزجاجة البلاستيكية، ولم يجر بعد تحديد جزء كبير من هذه المواد، في حين أن 70% من المواد الكيميائية المحددة، لا تزال غير معروفة.

وتابع أستاذ الكيمياء التحليلية البيئية في قسم العلوم البيئية بجامعة كوبنهاجن، أن المواد السامة الموجودة في الماء داخل الزجاجات البلاستيكية والتي تحلق الضرر بالغدد الصماء، بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون مجموعة متنوعة من المنعطفات البلاستيكية، ومضادات الأكسدة، ومادة «Diethyltoluamide»، المعروفة باسم المادة الفعالة في رش البعوض.

وقال أحد مؤلفي الدراسة، أن الزجاجة البلاستيكية تحتوى على العديد من المواد السامة التي تشبه المادة المستخدمة في غسيل الأطباق، ومن المرجح أن الزجاجات البلاستيكية تنتج مواد تشبه مواد الصابون.

استخدام زجاجات مقاومة للصدأ

وأضاف مؤلف الدراسة، أنه يتم من الأفضل استخدام زجاجات فولاذية مقاومة للصدأ ذات الجودة العالية مستقبلا، لافتا «نحن نهتم كثيرا في مستويات المبيدات المنخفضة، وعندما يتم تخزين المياه بصورة دائمة في الزجاجات البلاستيكية فأن نقل مئات المواد السامة للجسم».

اقترح مؤلفي الدراسة، أنه من الأفضل وجود حلول أخرى لتطوير الزجاجات البلاستيكية للحفاظ على صحة الأشخاص من الإصابة بأي أمراض جانبية، وهناك حاجة إلى تحسينات أفضل للتنظيم والتصنيع، زجاجات بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام.