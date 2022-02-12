«الدواء» توضح أعراض الإصابة بخمول الغدة الدرقية.. منها عدم تحمل البرد

كشفت هيئة الدواء عبر موقعها الرسمي، أن خمول الغدة الدرقية أو انخفاض هرمون الغدة الدرقية، والتي تنتج عن اضطراب في نظام الغدد الصماء، حيث لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي، يسبب عددًا من الأعراض، مثل: ضعف القدرة على تحمل البرد، والشعور بالتعب، والإمساك، وزيادة الوزن.

كيفية علاج خمول الغدة الدرقية

وأوضحت هيئة الدواء، أن علاج خمول الغدة الدرقية ​​يعتمد على الاستخدام اليومي لهرمون مشابه للهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية بشكل طبيعي، ويتم إجراء تحاليل بشكل دوري إلى أن يتم ضبط الجرعة بحسب احتياج المريض، والتحكم بخمول الغدة الدرقية.​​

أعراض خمول الغدة الدرقية تختلف من شخص لآخر

وأشارت هيئة الدواء إلى أن أعراض خمول الغدة الدرقية تختلف من شخص لآخر وقد تظهر على المصابين بعض الأعراض الخاصة بقصور الغدة الدرقية من مصاب لآخر، كما أنها عادة ما تتطور بشكل تدريجي، ومن الأعراض العامة لقصور الغدة الدرقية: ​«الإعياء والتعب الشديد - ​زيادة الحساسية للبرد - الإمساك - ​جفاف الجلد - زيادة في الوزن - ​تيبس العضلات - وألم بالمفاصل ​- تباطؤ معدل ضربات القلب - الشعور بالحزن - وضعف الذاكرة».

كيفية علاج الغدة الدرقية

ونوهت هيئة الدواء أن من ضمن أعراض المصاحبة لخمول الغدة الدرقية عند النساء، عدم انتظام الدورة الشهرية بصورة دائمة وهذه الأعراض تكون عند السيدات واضحة، ويجب على السيدات اللاتي يعانين من هذه الأعراض الفحص الطبي وإجراء الفحص الطبي اللازم.

كما نصحت هيئة الدواء، بأهمية التشخيص الدوري؛ ويجب عدم إهمالها، كما تنصح بعدم التوقف عن استخدام الدواء دون الرجوع إلى الطبيب، بالإضافة إلى إجراء التشخيص الدوري بصورة دائمة عند ظهور أي من هذه الأعراض لتجنب حدوث أي مضاعفات جانبية من خمول الغدة الدرقية.