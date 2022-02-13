اليوم.. «الصحة» تبدأ تقديم خدمات الصحة الإنجابية بـ11 محافظة بالمجان

تنطلق اليوم «الحملة التنشيطية» التابعة بوزارة الصحة، لتقديم الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بـ11 محافظة على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى من الحملة، وتأتي الحملة التي تجريها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار اهتمام الصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية «مصر 2030».

المرحلة الأولى من حملة الصحة الإنجابية

وكشفت وزارة الصحة، أنَّ المرحلة الأولى بـ11 محافظة وتشمل «محافظة الجيزة- محافظة الفيوم- محافظة الإسكندرية- محافظة بني سويف- محافظة الدقهلية- محافظة كفر الشيخ- محافظة أسيوط- محافظة قنا- محافظة أسوان- محافظة الوادي الجديد- محافظة جنوب سيناء»، وتستمر الحملة في المرحلة الأولى من يوم13فبراير حتى 24 فبراير.

رفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّ جميع الخدمات التي سيجرى توفيرها في حملة التنشيطية لتقديم الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع المواطنات في جميع المحافظات بالمرحلة الأولى، لافتة إلى أنَّه يجرى توفير عدة خدمات من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

فرق مدربة بحملة الصحة الإنجابية

وأشارت وزارة الصحة، إلى الحملة ستنطلق من خلال توفير فرق متنقلة ومدربة تحتوي على أخصائي نساء وتوليد لتوقيع الكشف، وصرف كل وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة من خلال العيادات المتنقلة التي تقدم الخدمة في المناطق النائية.

ندوات ومعارض ضمن الحملة لتمكين المرأة

ونوهت وزارة الصحة إلى أنَّ الحملة التي يتم إطلاقها حاليا لتنظيم الأسرة للوعي والحد من الزيادة السكانية، وذلك لرفع الوعي الصحي للفئات والمجتمعية المختلفة، إضافة إلى سيجرى توفير إقامة معارض لنوادي المرأة في أثناء الحملة لتنمية قدرات المرأة الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات، الأمر الذي يساعد على تمكينها وإعطائها مزيد من الخبرات، بجانب إقامة بعض الأنشطة الأخرى التي تضمن تحسين الخصائص السكانية.