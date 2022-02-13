الحبس سنتين لـ13 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حيثيات حكمها الصادر في حق 13 سائقا لسيارات ميكروباص ونقل وملاكي وأجرة ودراجات نارية، والذي قضت فيه عليهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، والغرامة 10 آلاف جنيه، وإيقاف التراخيص لهم لمدة 6 أشهر، بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وأكدت المحكمة في حكمها، الذي وصفته بأنه رادع للسائقين، أنها أخذتهم بقدر من الشدة، نظرا لما تمثله جريمة قيادة المركبات تحت تأثير المخدر من خطر داهم على الأرواح والممتلكات والمجتمع بأثره.

حملات دورية لكشف السائقين المتعاطين للمخدرات

كانت الإدارة العامة للمرور شنت عدة حملات على مستوى الجمهورية، شملت الطرق الرئيسية بين المحافظات، ومنها الطريق الزراعي للكشف على السائقين من متعاطي المواد المخدرة، لخطورة ما يمثل ذلك على الأرواح والممتلكات بالتعاون مع وزارة الصحة.

ضبط 13 سائقا تحت تأثير المخدرات

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 سائقا ما بين دراجة نارية وسيارات نقل وميكروباص وملاكي وأجرة، حيث أُجري الفحص الاستدلالي عن طريق الخبير الفني التابع لوزارة الصحة المتواجد بالحملة عن طريق الكاشف وفق التعديل الجديد في قانون المرور الجديد.

وتبين إيجابية العينات المأخوذة من السائقين لأنواع متعددة من المخدرات، ما بين الحشيش والمورفين والقنب والهيروين، وأحيل المتهمون للنيابة العامة، والتي أحالتهم بدورها للطب الشرعي لإعادة التحاليل لهم مرة أخرى، والتي أثبتت إيجابية العينات لتناول المخدرات بأنواع مختلفة، فأحالتهم النيابة لمحاكمة عاجلة لخطورة ما يمثله ذلك على الأرواح والممتلكات.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بشأن بطلان الإجراءات والتشكيك في العينات، إلا أن النيابة العامة أعادت إجراء الفحص الفني المعملى لهم مرة أخرى بواسطة الطب الشرعي، وأثبت الأخير إيجابية العينات وباتت التهمة ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا لا يداخله ثمة شك أو ريب لاسيما وانهم لم يدفعوها عنهم بثمة دفعا أو دفاعا مقبولين.