ميناء العريش يواصل تصدير الأسمنت الأبيض إلى روسيا.. شحن 3 آلاف طن

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض إلى روسيا عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة «OMCKNN206» القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 107.7 متر والغاطس 5 أمتار؛ وذلك لشحن 3 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

السفينة الروسية هي الرابعة التي تدخل ميناء العريش

وذكر بيان عن الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الرابعة التي تدخل الميناء هذا العام والثانية من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية.

روسيا المستورد الأول للأسمنت الأبيض المصري منذ بدء تشغيل الميناء

وأوضح بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن روسيا المستورد الأول للأسمنت الأبيض المصري منذ بدء تشغيل الميناء في يناير من العام الماضي حيث يعتبر ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

من جهة أخر كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت أمس فى بيان صادر لها أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SHROUK 1 وجنسيتها مصر وذلك لشحن 700 طن بصل من الميناء وأوضحت أن السفينة يبلغ طولها 34 متر والغاطس 3 أمتار.