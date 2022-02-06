سعر طن الأسمنت اليوم فى المحافظات.. ثابت حتى نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت شركات الأسمنت اليوم الأحد فى بداية التعاملات اليومية عن ثبات سعر بيع طن الأسمنت حتى آخر الأسبوع الجاري، وتخضع أسعار الأسمنت، لعوامل عدة من اهمها آلية العرض والطلب فى السوق المحلية، واستقرت الأسعار طيلة الـ4 أسابيع الماضية دون تغير يذكر.

وأرسلت شركات الأسمنت الأسعا ر للوكلاء والموزعين عبر رسائل الـsms.

مواد البناء لا تؤثر على سعر طن الأسمنت

وقالت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إلى عدم تأثر أسعار مواد البناء بأي تحركات فى سعر البنزين مدفوعة باستقرار أسعار الخامات عالميا وزيادة الإنتاج، وفقا لـ أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

الاستقرار سيد الموقف اليوم الأحد

وسجّلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد ثباتا سعريا فى كافة المحافظات بعد أن أعلنت عن السعر، حيث تعلن الشركات الأسعار بشكل أسبوعى للبيع للجمهور.

أسعار الأسمنت اليوم:

- الأسمنت المسلح 1130 جنيها.

- أسمنت النصر 1090جنيها.

- أسمنت وداي النيل 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويس 1100 جنيه.

- أسمنت حلوان 1110 جنيهات.

- أسمنت السويدي 1140 جنيها.

- أسمنت قنا 1070جنيهًا.

- أسمنت الصعيد 750 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط:

كما سجّلت أسعار الأسمنت المخلوط استقرارا سعريا للأسبوع الرابع على التوالي اليوم الأحد

- أسمنت «الواحة» يباع الطن بسعر790 جنيهًا.

- أسمنت «العمران 888» يباع الطن بسعر770 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت الأبيض العادة بسعر 2600 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت الواحة الأبيض يباع الطن بسعر 2500 جنيه .

- أسمنت الواحة الأبيض2500 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 1080 جنيهًا.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 1120 جنيهًا.

- قاهر البحار يباع الطن بسعر 1120 جنيهًا.