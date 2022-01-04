ضبط أطنان من الأسمنت مجهول المصدر في بورسعيد.. يعرض المنازل للخطر

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، من ضبط أطنان من الأسمنت مجهول المصدر بالمحافظة ضمن حملات الرقابة التجارية على الأسواق على مدار اليوم.

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في بيان إن كميات الأسمنت المجهولة تتسبب في تشقق الأسقف والحوائط وربما تصل إلى انهيار كامل للمنازل.

وأوضح أنه وجه بحملة مكبرة شنتها الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين لمدن القناة بقيادة العميد محمد طه والعقيد سهيل الجبالي رئيس مباحث تموين بورسعيد على الأسواق لملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.

الأسمنت دون تواريخ

وصرح ثابت بأن الحملة التي قادها صابر الليلي رئيس الحملة وداليا العطوي وهاني شاكر ومحمد السعدني كبار مفتشي الرقابة التجارية أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ4.5 طن أسمنت بدون تواريخ إنتاج ومجهول المصدر مخالفاً للقرار الوزاري رقم 611 لسنة 2007 و615 لسنة 2006 الخاص بتنظيم بيع الأسمنت ما يشكل خطراً كبيراً على مستخدميه جراء الأضرار الناتجة عن استخدامه.

وأعلن وكيل وزارة التموين ببورسعيد، التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

«ثابت» يطالب المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات التموين

وأشار ثابت إلى استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية التي تشنها المديرية، مطالبا المواطنين في حالة وجود أي شكوى بالتواصل مع المديرية من خلال غرفة عمليات الخاصة بها.