استقرار سعر بيع طن الأسمنت اليوم.. زيادة في الإنتاج ووفرة المعروض

واصلت أسعار الأسمنت، استقرارها ا للأسبوع الرابع على التوالي، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية، اليوم، الخميس، والتي استقرت طيلة الأسابيع الماضية، وسط تخمة في العرض.

وكانت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق خلال الأسابيع الماضية مدفوعة باستقرار أسعار الخامات عالميا وزيادة الإنتاج.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ استقرار الأسعار جاء نتيجة وفرة المعروض وتخمة في الإنتاج من الإسمنت، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في زيادة حجم الإنتاج أمام الطلب، موضحا أن شركات الأسمنت أبلغت التجار بالتثبيت عبررسائل «sms»، قائلا: «الأسواق غير مستوعبة لأي زيادات».

وأوضح أن مبادرات إعادة الإعمار وخاصة في ليبيا سمحت لمصر بترويج المنتجات وزيادة الصادرات من قطاع مواد البناء، مشيرًا إلى أنّ صادرات الأسمنت سجلت ارتفاعًا خلال العام الماضي 2021.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

- الاسمنت المسلح 1130 جنيها .

أسمنت النصر 1090جنيها.

أسمنت الصعيد 750 جنيها للطن.

- أسمنت وداي النيل 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويس 1100 جنيه.

- أسمنت حلوان 1110جنيهات.

- أسمنت السويدي 1140 جنيها.

- أسمنت قنا 1070جنيها .

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «الواحة» يباع الطن بسعر790 جنيهًا.

- أسمنت «العمران» يباع الطن بسعر770 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2600 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت الواحة الأبيض2500 جنيه.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 1080 جنيهًا.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 1120 جنيهًا.

- قاهر البحار يباع الطن بسعر1120 جنيهًا.