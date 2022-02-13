ضبط 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي يضم 5 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ترويج المواد المخدرة بانواعها المختلفة، وتبين أن المتهمين مسلحين وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

معلومات سرية تقود للمتهمين

ووردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تفيد قيام 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة قليوب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط المتهمين وبحوزتهم المخدرات

وبعرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية، تم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث مديرية الأمن، وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من الحشيش والهيروينن وعدد من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي و5 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

سجن اثنين لمحاولتهما إدخال مخدرات لسجن بنها

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملة وعامل، والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لمحاولة الأولى إدخال كمية من المواد المخدرة للثاني داخل سجن طوخ المركزي.

وضُبطت المتهمة، وهي عاملة بمصنع ملابس، أثناء محاولتها إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن، وحال قيام ضباط المباحث بالسجن بأعمال تفتيش أشخاص وزيارات المسجونين تمكنوا من ضبها وبحوزتها كمية من الحشيش والبودرة، وأُحيلت للمحاكمة.