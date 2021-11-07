ضبط عصابة سرقة الشركات والعيادات الطبية في القليوبية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الشركات عن طريق «كسر الأبواب»، في القليوبية.

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من مديرة فرع لإحدى الشركات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالي من داخل خزينتين بالشركة - 2 كيسة كمبيوتر، حال حضورها لمقر الشركة.

ضبط عصابة سرقة الشركات

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الشركات والعيادات الطبية عن طريق «كسر الأبواب» واستخدام مركبة «توك توك» في تنقلاتهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، وكذا ارتكاب 3 وقائع أخرى بدائرة قسم شرطة القليوبية، كما أرشدوا عن المسروقات «مبلغ مالى من المبالغ المستولى عليها - مركبة التوك توك المشار إليها - الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة).