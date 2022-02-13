التعليم العالي: منصة إلكترونية لتسجيل طلاب المعاهد وتنظيم أعمال الامتحانات

عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وأبوالعينين حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

تطوير مناهج المعاهد

في بداية الاجتماع، أكد الوزير ضرورة الالتزام بتطوير المناهج والبرامج الدراسية بالمعاهد، طبقا للوائح الاسترشادية والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار التحول الرقمي، قرر المجلس ميكنة الإجراءات الخاصة بعمليات تسجيل الطلاب بالمعاهد وأعمال الامتحانات والكنترولات، من خلال إنشاء منصة للطلاب تتضمن جميع بياناتهم، بهدف تيسير الإجراءات على الطلاب.

وشدد عبدالغفار، على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تطعيم الطلاب بالمعاهد، وتوفير التطعيمات اللازمة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية في المعاهد كافة.

إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وأكد الوزير الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى الالتزام بضم رؤساء لجان قطاعات المعاهد الخاصة لعضوية لجان قطاعات الجامعات الحكومية.

وأُحيط المجلس علمًا بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 2022 بشأن تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع لوزارة النقل مع الموافقة على بدء الدراسة بالمعهد بوضعه بنظام (2+2) فصول دراسية، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشؤون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.