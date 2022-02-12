«التعليم العالي» تعلن عن بعثات عام 2022: 4 أبريل آخر موعد للتقديم

اعتمد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإعلان الموحد لخطة البعثات الجزء الثاني للعام الخامس 2021/2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022 للبعثات بالنظام التنافسي، والذي يضم برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم «EJEP» مع الجانب الياباني.

التقديم إلكترونيًا بداية من اليوم وحتى 11 أبريل المقبل

وتقرر أن يبدأ التقديم الإلكتروني للإعلان على المنصة الإلكترونية للبعثات اعتباراً من اليوم السبت الموافق 12/2/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 11/4/2022 الساعة 23:59 مساءً.

ويشمل الإعلان بعثات خارجية للدكتوراه، بعثات إشراف مشترك، بعثات للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه، بعثات لجمع مادة علمية والحصول على درجة الماجستير.

الشروط وآلية التقديم والمستندات والنماذج المطلوبة

وللاطلاع على جميع الشروط وآلية التقديم والمستندات والنماذج المطلوبة، يرجي زيارة الرابط: https://bit.ly/cdm-p2.

وللتقديم إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للبعثات من خلال الرابط: www.eservices.cdm.edu.e.

ومن المقرر أنَّ تعقد الإدارة المركزية للبعثات مجموعة من ورش العمل لتوضيح شروط الإعلان وآليات التقديم والإجابة على استفسارات المتقدمين خلال شهري فبراير ومارس، وسوف يجرى الإعلان عن مواعيد ورش العمل على الموقع الإلكتروني للبعثات: www.cdm.edu.eg.