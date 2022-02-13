«سكودا» تعلن إنتاج النسخة رقم 4 ملايين من علبة تروس «DQ200»

أعلنت شركة سكودا عن إنتاج النسخة رقم 4 ملايين من علبة التروس الأوتوماتيكية ذات النقل المباشر DQ200 في مصنعها منذ بدء الإنتاج في عام 2012.

يتم استخدام ناقل الحركة ثنائي القابض في موديلات من شركة صناعة السيارات لشركة سكودا بالإضافة في المركبات المصنوعة من العلامات التجارية الأخرى لمجموعة فولكس فاجن.

إنجاز للشركة

وذكرت الشركة في بيان، أن ذلك الرقم يعد إنجازًا رائعًا للقوى العاملة بأكملها، وتعد شهادة رائعة على المستوى العالي من الخبرة الهندسية لفريق سكودا.

وأضافت الشركة في بيان أن أقل من نصف ناقل الحركة الأوتوماتيكي DQ200 الذي يتم إنتاجه هنا مثبت في نماذج سكودا، حيث يتم استخدام الوحدات الأخرى في المركبات التي تصنعها العلامات التجارية الأخرى للمجموعة.

أكبر العملاء للشركة

وأوضحت أن أكبر العملاء هم ألمانيا بنسبة 15% وتركيا بنسبة 12% وجمهورية التشيك بنسبة 10%، وكذلك في المملكة المتحدة بنسبة 7% وبولندا بنسبة 6%.

مع تنفيذ استراتيجية سكودا 2030، سيتم إنتاج المكونات الإلكترونية أو المركبات الإلكترونية في جميع مصانع سكودا أوتو الثلاثة في التشيك وبحلول عام 2030، سيكون الهدف جعل جمهورية التشيك مركزًا للتنقل الكهربائي، وتستعد الشركة لبدء إنتاج أنظمة بطاريات الكهربائية خلال العام الجاري.

والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق أنها أنتجت أكثر من 800 ألف سيارة سكودا في مصانعها في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وتمكنت من التعامل مع الموقف بطريقة ذكية ببساطة، وتتوقع الشركة أن يتحسن المعروض من أشباه الموصلات تدريجياً اعتبارًا من النصف الثاني من العام الجاري 2022، وتستعد لإنتاج أكبر عدد ممكن من السيارات لعملائها هذا العام.