رغم الجائحة.. «سكودا» تنتج 800 ألف سيارة خلال 2021

أنتجت شركة صناعة السيارات التشيكية أكثر من 800 ألف سيارة في مواقع الإنتاج العالمية، على الرغم من جائحة كورونا ونقص أشباه الموصلات التي تشكل تحديات كبيرة لشركة «سكودا أوتو» في عام 2021، ووفقاً لما نشره موقع الشركة.

خرجت 440 ألف مركبة من خط الإنتاج في المصنع الرئيسي للشركة في ملادا بوليسلاف، منها أوكتافيا 172 ألف سيارة، وطراز «كاميك» وصل إلى 111 ألف سيارة وطراز و كاروك (109 آلاف سيارة وهي أكثر سلاسل النماذج إنتاجًا.

وجرى تصنيع مكونات «سكودا أوتو» مثل المحركات والمحاور والهيئات وناقلات الحركة وبطاريات الجر عالية الجهد، والتي يتم تركيبها أيضًا في مركبات العلامات التجارية الأخرى للمجموعة.

وقالت الشركة: «أنتجنا أكثر من 800 ألف سيارة سكودا في مصانعنا في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وتمكّنا معًا من التعامل مع الموقف بطريقة ذكية ببساطة، ونتوقع أن يتحسن المعروض من أشباه الموصلات تدريجياً اعتبارًا من النصف الثاني من العام، ونحن متفائلون بشأن المستقبل، ونستعد لإنتاج أكبر عدد ممكن من السيارات لعملائنا هذا العام».

ولإطلاق إنتاج الجيل الجديد من فابيا في يوليو 2021، أجرت شركة صناعة السيارات تعديلات واسعة النطاق على خطوط الإنتاج واستثمرت ما مجموعه 110 مليون يورو في التعديلات اللازمة.

كما أنتجت سكودا أيضًا 128 ألف بطارية جر عالية الجهد، و419 ألف ناقل حركة يدوي.

ويغطي المبنى الأساسي للشركة مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم مساحة لبناء الجسم، إضافة إلى مركز للقياس واستوديو للواقع الافتراضي، هذا هو المكان الذي تجري فيه الشركة تحليلات شاملة خلال مرحلة تطوير الطرز الجديدة، وتصنع مركبات ما قبل السلسلة وتستعد لبدء الإنتاج.