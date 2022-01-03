أسعار سيارات سكودا في العام الجديد.. تبدأ من 370 ألف جنيه

شهد سوق السيارات منذ بداية يناير في السنة الجديدة، زيادات جديدة على أسعار بعض الطرازات، ومن أبرزها سكودا، بحسب إعلان الوكيل الحصري للسيارة في مصر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الأسعار الجديدة لسيارات سكودا في السوق:

أسعار سكودا أوكتافيا الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري، بـ4 فئات مختلفة، وتأتي الفئة الأولى بسعر 445 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه، والثالثة بسعر 454 ألف جنيه، والرابعة 695 ألف جنيه.

أسعار سكودا سكالا الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، وتأتي الفئة الأولى بسعر 370 ألف جنيه، والثانية بسعر 440 ألف جنيه.

أسعار سكودا كاميك الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، وتأتي الفئة الأولى بسعر 400 ألف جنيه، والثانية بـ465 آلاف جنيه.

أسعار سكودا كودياك الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري بسبع فئات مختلفة، وتأتي الفئة الأولى بسعر 580 ألف جنيه، الثانية بسعر 635 ألف جنيه، الثالثة بسعر 715 ألف جنيه، الرابعة 760 ألف جنيه، الفئة الخامسة بسعر 800 ألف جينه، والسادسة بسعر 815 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر 930 ألف جنيه.

أسعار سكودا سوبريب الجديدة

تتوافر السيارة في السوق المصري، بأربع فئات مختلفة، وتأتي الفئة الأولى بسعر 445 ألف جنيه، الثانية بسعر 530 ألف جنيه، الثالثة بسعر 595 ألف جنيه، والفئة الرابعة 695 ألف جنيه.