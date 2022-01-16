قائمة سيارات «سكودا» في مصر للعام الجديد 2022.. تصل لـ930 ألف جنيه

مع بداية الربع الأخير للعام الماضي تم طرح عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة سيارات العلامة التجارية «سكودا» التي تتوافر داخل السوق المصري في عدد من الفئات المختلفة والطرز المتعددة بين السيارات السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية لسيارات سكودا موديل 2022 داخل السوق المحلي، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

قائمة أسعار سيارات سكودا السيدان موديل 2022 في مصر

سكودا اوكتافيا 2022

تنتمي سيارة سكودا اوكتافيا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 445,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 505,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 545,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 695,000 جنيه.

سكودا سوبيرب 2022

تنتمي سيارة سكودا سوبيرب لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 530,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 595,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 655,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 710,00 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 880,000 جنيه.

قائمة أسعار سيارات سكودا الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2022 في مصر

سكودا كاميك 2022

تنتمي سيارة سكودا كاميك لفئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، وتتوافر في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 400,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 465,000 جنيه.

سيارة سكودا سكالا 2022

تنتمي سيارة سكودا سكالا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 370,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 440,000 جنيه.

سكودا كاروك 2022

تنتمي سيارة سكودا كاروك لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 520,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 595,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 605,000 جنيه.

سكودا كودياك 2022

تنتمي سيارة سكودا كودياك لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 580,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 635,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 715,000 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 760,000 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 800,000 جنيه.

- الفئة السادسة بسعر 815,000 جنيه.

- الفئة السابعة بسعر 930,000 جنيه، الجيل الجديد.