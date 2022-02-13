الشرقية تستقبل 1035 طلبا لاستخراج تراخيص مبان خلال يناير 2022

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال شهر يناير 2022، لما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية، لرصد أي أعمال بناء عشوائي، وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

سرعة إنجاز الملفات والتسهيل على المواطنين

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها، لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل، وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.

تراخيص إقامة مبان داخل الحيز العمراني

ومن جانبها، أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، إلى أن الإدارة خلال شهر يناير 2022 استقبلت 1035 طلباً من المواطنين لاستخراج تراخيص إقامة مبان داخل الحيز العمراني، وكذلك الانتهاء من إعداد 986 شهادة استبيان توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بها، فضلاً عن إعطاء (146) موافقة فنية على أعمال الحفر وكذلك إشتراك الإدارة في رفع الإحداثيات لـ(3) مشروع استثماري و(4) مشروع منفعة عامة جارى تخصيصها ورفع الإحداثيات بطريق الزقازيق - أبوحماد للبدء في تطويره.

وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كل المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة، ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية «ورقية – رقمية»، ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي «AS-BUILT»..