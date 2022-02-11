أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أن النتيجة سيتم إتاحتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن لأي طالب الحصول عليها بالدرجات كاملة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد واعتمادها رسمياً من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تعلن الأسبوع المقبل

وقال رمضان عبدالحميد، مدير المديرية، إن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 يوفر النتيجة برقم الجلوس الذي حصل عليه الطالب من المدرسة، مؤكداً أن النتيجة سيتم إعلانها الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من التصحيح والرصد، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً على مستوى المديرية في لجان مؤمنة وراقبة جيداً.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 136.500 طالب وطالبة، موضحاً أنه تم توزيع هؤلاء الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، لافتاً إلى أنه يمكن الدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 من هنا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- جملة هذه المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع

- مادة التربية الفنية: 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 20 درجة.

- مادة التربية الدينية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع 40 درجة.

- مادة الكمبيوتر: 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 20 درجة.