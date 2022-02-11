كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، الذي يمكن للطلاب من خلاله الحصول على نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، عقب إعلانها رسمياً بعد الاعتماد من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقال رمضان عبدالحميد مدير المديرية، إنه يجري حالياً رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من أعمال الرصد سيجري إرسال النتيجة للمحافظة لاعتمادها رسمياً وإعلانها على الموقع الإلكتروني للمديرية.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 الأسبوع المقبل

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 سيجري إعلانها الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالتصحيح ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحاً أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراعاة الدقة والشفافية في التصحيح والرصد.

وأوضح رمضان عبدالحميد، أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022، عقدت ورقياً على مستوى المديرية تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الامتحانات وضعت من قبل الموجهين الأوائل بالمديرية، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ونوه مدير المديرية، إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يجري رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء سير الامتحانات، مؤكداً أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022.

- الدخول إلى اختيار «خدمات البوابة».

- الضغط على اختيار «نتائج الامتحانات».

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

- الضغط على الإدارة التي يتبعها الطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية.