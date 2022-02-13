رفض دعاوى تطالب بقبول حملة الثانوية الإنجليزية في تنسيق الجامعات العادية

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 110 دعاوى مقامة من الطلاب الحاصلين على الثانوية الإنجليزية بالخارج، وذلك بالمطالبة بقبولهم ضمن تنسيق الجامعات المصرية، بمساواتهم بالجامعات العادية.

رفض دعاوى قضائية

وكانت الدائرة السادسة «تعليم» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض عدد من الدعاوى القضائية، التي تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب محافظة أسيوط.

واستندت الدعاوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وكيلا عن عدد من أولياء أمور الطلاب، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، الصادر مؤخرا بإلزام وزارة التربية والتعليم بتصحيح أوراق إجابات أحد الطلاب بصورة يدوية، وبعيدا عن الماسح الضوئي.

استخراج أوراق كراسات الإجابة

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالفيوم وزارة التربية والتعليم باستخراج أوراق كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالفيوم، للتأكد من أن الأوراق التي استخرجت عن طريق الماسح الضوئي هي ذاتها الأوراق الخاصة باسم بالطالب ورقم الجلوس والكود الخاص به، بالإضافة إلى إلزام الوزارة بتقديم جميع نماذج الإجابة والأسئلة لجميع المواد الدراسية، موضحا بكل نموذج توزيع الدرجات على كل سؤال بشكل دقيق.

لجنة ثلاثية

كما تضمن الحكم إلزام الوزارة بتشكيل لجنة فنية ثلاثية من المتخصصين للاطلاع على أوراق إجابة الطالب ونموذج الإجابة الخاص بورقة الإجابة، موضحا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة والنسخة الإلكترونية من ورقة الطالب المستخرجة عن طريق الماسح الضوئي بمعرفة جهة الإدارة، وذلك للتأكد من أن عملية تصحيح النسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب قد أجريت على ذات النموذج الخاص بإجابته، دون حدوث أي خطأ بتصحيحها على نموذج إجابة مختلف عن نموذج الإجابة الخاص بها، نظرا لوجود 4 نماذج للأسئلة، و4 نماذج للإجابة.

وأيضا التأكد من توزيع الدرجات بنموذج إجابة الطالب بأنه جرى على وجه الدقة دون حدوث خطأ في تصحيحها، والتأكد أيضا من تصحيح جميع الأسئلة الواردة بالنسخه الإلكترونية من ورقة إجابة الطالب بسبب عدم قدرة الماسح الضوئي على قراءة أي إجابة تضمنت الشطب وعدم احتساب إجابة السؤال.

وطالبت المحكمة اللجنة بالتأكد من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطالب، وكلفتها أيضًا بإعداد تقرير بنتيجة المأمورية المكلفة بها على وجه الدقة على أن يرفق بالتقرير صورة رسمية من ورقة إجابة الطالب، ونموذج الإجابة الخاص به، مبينا به توزيع الدرجات على كل سؤال من الأسئلة على وجه الدقة في كل مادة من المواد المطعون على تصحيحها، وعرضها على المحكمة.