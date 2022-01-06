مصدر أمني: تطعيم جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بلقاح كورونا

نفى مصدر أمنى صحة ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن الادعاء بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بين المحكوم عليهم، وعجز منظومة الرعاية الطبية عن التعامل مع الوباء.

تطعيم جيمع النزلاء

وأكد المصدر أن ما تداول في هذا الشأن عار تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وأنه جرى تطعيم جميع النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كافة، بلقاح فيروس كورونا، مع مواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتشديد على مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية.

شائعات وأكاذيب

وشدد على أن ذلك يأتى ضمن محاولات نشر الأكاذيب والشائعات التى تروجها الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.