تحويلات مرورية بعد غلق شارع ذاكر حسين لاستكمال مشروع المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقا كليا لشارع ذاكر حسين في الوصلة من شارع عبدالله العربي، حتى شارع إبراهيم أبوالنجا، تزامنا مع استكمال أعمال مشروع المونوريل ورفع الكمرات المعدنية في الشارع.

تحويلات مرورية

وأوضحت إدارة مرور القاهرة، أنّها عيّنت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، مشيرة إلى تحويل حركة المرور أمام القادم من شارع عبدالله العربي يمينا تجاه شارع المستشار حافظ بدوي، فيسارا للعودة إلى شارع ذاكر حسين، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء الموافق 23 فبراير الحالي.

مساعدات فنية لتسيير المرور

ومن جانبها، عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.