فرش وتجهيز مستشفى الكبد في ههيا تمهيدا لتشغيلها

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع الإدارة العامة للطب العلاجي، ومديري عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير عام الصيدلة، وإدارة التمريض، وإدارة مستشفي الكبد والجهاز الهضمي بههيا، وذلك صباح اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطة تشغيل مستشفي الكبد والجهاز الهضمي.

تجهيز مستشفى الكبد في ههيا

تناول الإجتماع متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات ومراحل مختلفة في هذا الشأن، وذلك بعد فرش وتجهيز مستشفى الكبد خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة استكمال الاحتياجات اللازمة من القوى البشرية في الفئات المختلفة، والاتفاق علي توفيرها نقلا من الجهات التابعة للمديرية أو عن طريق التعاقد مع جهات أخرى كالهيئة التعليمية أو جامعة الزقازيق.

المركز الأول والثاني في الاختبار النهائي لأطباء الكبد

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن هذا يأتي استكمالا لما تم مناقشته سابقا في اجتماعات متعددة مع رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن تشغيل المستشفي بكامل طاقتها.

وعلي جانب آخر تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص التهنئة للدكتور أحمد جمال الخولي رئيس قسم الكبد والمناظير بمستشفي حميات الزقازيق، والدكتور أحمد نصر عبد الرحمن أخصائي الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وذلك لحصولهم علي المركز الأول والثاني في الاختبار النهائي لأطباء الكبد والجهاز الهضمي عن إقليم القاهرة الكبري بالبرنامج التدريبي الثاني لأحدث تقنيات مناظير الجهاز الهضمي، وتكريمهم في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن البرامج التدريبية شملت محاضرات نظرية على المنصة الإلكترونية للتعليم الطبي بواقع 16 محاضرة نظرية، وعدد 8 مناقشات حية تفاعلية أونلاين، و8 اختبارات أسبوعية، وتدريب عملي على أجهزة محاكاة (Simulators)، وتدريب على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر بواقع يومين في الأسبوع في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتضمن الإمتحان النهائي ثلاثة أجزاء شمل اختبار نظري واختبار عملي على أجهزة محاكاة (Simulators) لمناظير الجهاز الهضمي، واختبار شفوي بمشاركة أساتذة الجامعات واستشاريين وزارة الصحة والسكان، مشيراً إلي أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلي رفع كفاءة أداء القوي البشرية بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والمحافظات الأخرى.