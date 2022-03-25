تعرف على أبرز تصريحات أحمد حلاوة: والدي ضربني بسبب السينما

دائما ما يوصف أداؤه بالسهل الممتنع، بالإضافة إلى أن شخصيته تحمل العديد من ملامح التحدي والرغبة في إتقان العمل، حتى إذا كان دوره لا يتخطى مشهد تمثيلي واحد؛ إلا أنه يتمكن دائمًا من الدخول في قلوب الجمهور، إنه الفنان أحمد حلاوة الذي أُصيب بفيروس كورونا لفترة طويلة من الزمن، مما أدى إلى تدهور صحته، ليرحل عن عالمنا، منذ قليل، متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز تصريحات الفنان أحمد حلاوة، بعد أن فارق الحياة مخلفا حزنا كبيرا في نفوس محبيه.

أحمد حلاوة عن استضافة يوسف سوسته: بالبرامج عيب إحنا مش ناقصين ترويج للهيافة

وعلق الفنان الراحل أحمد حلاوة، على استضافة الإعلامي شريف عامر، في برنامجه «يحدث في مصر»، مطرب مهرجان «شيماء»، «يوسف سوسته»، قائلًا: «عيب إحنا مش ناقصين ترويج للهيافة، أرجو الاهتمام بما يرتفع بنا لا بما يهدم قيمنا الأخلاقية والجمالية»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أحمد حلاوة: والدي ضربني بسبب السينما

وتحدث الفنان أحمد حلاوة، عن عشقه للسينما، على الرغم من أن والده لم يكن يرغب في دخوله مجال الفن قبل التخرج من الجامعة، مشيرًا إلى أنه كان يقضي اليوم بأكمله في السينما، ما عدا يوم الجمعة الذي كان مخصصًا للعب، مشددًا على أن الكذب كان أكثر ما يغضب والده، وذلك من خلال لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على شاشة «سي بي سي».

وأضاف الفنان أحمد حلاوة أنه أقنع إخوته للذهاب إلى السينما في يوم غير مخصص لها، وأكد على أشقائه بعدم إخبار والده، ولكن عندما عادوا إلى المنزل، روى شقيقه قصة ذهابهم إلى المنزل، فضربه والده بسبب ذلك.

أحمد حلاوة: «أبطال مسرح مصر محظوظين عشان مسرحيتهم بتتعرض»

تحدث الفنان أحمد حلاوة، عن المسرح أثناء استضافته في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، وقال: «إحنا كنا بنعمل أعمال عظيمة، بس مش كل الجمهور بيشوفها عشان كده كانت بتتنسي، بس دلوقتي أبطال مسرح مصر محظوظين عشان مسراحيتهم بتتعرض».

الفنان أحمد حلاوة يتحدث عن الزعيم

بينما تحدث الفنان أحمد سلامة عن «الزعيم»، عادل إمام، قائلًا: «الراجل ده عنده ضمير في شغله وبيعتبرني جوكر هو ورامي إمام وأقدر أعمل أي دور».

وأعلن، منذ قليل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان أحمد حلاوة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».