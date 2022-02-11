فنانون يدعمون أحمد حلاوة بعد إصابته بكورونا: «ربنا يقومك بالسلامة»

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الدعاء للفنان أحمد حلاوة، بالشفاء العاجل بعد إعلان أبنائه تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لتتحول سوشيال ميديا الفنانين لمنصة دعاء للفنان القدير دعما وحبا له.

قال الفنان حمزة العلي: «اللهم بحق هذا الفجر وبحق كرمك ولطفك وعفوك إشفِ وعافِ حبيبي الغالي الأستاذ الكبير الدكتور أحمد حلاوة دور كورونا وهيعدي وهتقوم بالسلامة إن شاء الله يا حبيبي، ربنا يتم شفائك على خير، ويارب إشف كل مريض وهون آمين يارب العالمين».

وأضاف الفنان محمد علي رزق: «ياريت يا جماعه كلنا ندعي للفنان الكبير أحمد حلاوه بالشفا وإنه يقوم بالسلامة، ألف سلامة على حضرتك يا دكتور وبأمر الله تقوملنا بالسلامة».

وقال هشام المليجي: «ألف لا بأس عليك يا أستاذنا ربنا يشفيك وتقوم بالسلامة».

وقالت فاطمة الكاشف: «ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك يارب العالمين وإن شاء الله تقوم بالسلامة».

أصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وأعلن أول أمس نجل الفنان أحمد حلاوة عبر حساب والده بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تدهور حالة والده الصحية إثر إصابتة بفيروس كورونا.

وكتب نجله: «الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكدت ابنته آية تدهور حالة والدها الصحية مطالبة الجمهور الدعاء له هذه الفترة حتى يستطيع أن يجتاز فترة مرضه الصعبة بفضل دعاء محبيه.

وأضافت آية أن والدها في وعيه ويتحدث معهم ولكنه مريض جدا بسبب مضاعفات الفيروس التي نالت منه، بجانب أنه لم يوضع على جهاز تنفس صناعي كما تردد.

مسلسل الاختيار 2

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة هو مسلسل «الاختيار 2»، في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادي الجيار وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.