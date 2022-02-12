لا يستطيع الكلام حاليا.. ماذا فعل فيروس كورونا بالفنان أحمد حلاوة؟

كشفت هبة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عبر خاصية «استوري» على تطبيق التواصل الفوري «واتساب»، تطورات حالة والدها الصحية، بعد تدهورها خلال الساعات الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وضع أحمد حلاوة ما زال حرجا

كتبت هبة حلاوة: «نعتذر للجميع عن عدم الرد، الدكتور أحمد حلاوة، لا يستطيع الكلام حاليًا، الوضع ما زال حرجا، ولكن هناك بصيص من الأمل، أرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء».

الإصابة بفيروس كورونا

أصيب أحمد حلاوة، منذ أيام، بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بحسب ما أعلنه نجله عبر حساب والده بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب نجل حلاوة: «الرجاء الدعاء لوالدي، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

وطالبت آية، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عبر «الوطن»، بالدعاء لوالدها بعد تدهور حالته الصحية بناء علي طلبة، مؤكدة أنه لم يوضع على التنفس الصناعي، لكن حالتة ليست مستقرة.

أخر ظهور فني لحلاوة

كان آخر ظهور فني للفنان أحمد حلاوة، من خلال مسلسل «الاختيار» في الموسم الرمضاني الماضي، الذي شهد مشاركة العديد من نجوم الفن، في مقدمتهم: كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادي الجيار وأحمد حلاوة، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.