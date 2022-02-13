أبرزهم أحمد حلاوة وشمس البارودي.. 4 نجوم على فراش المرض: محتاجين الدعاء

يرقد عدد من نجوم الفن على فراش المرض، يمرون بظروف صحية منذ أيام؛ إذ استدعت حالتهم الصحية النقل إلى المستشفى، ما أثار قلق جمهورهم، وحرصوا للدعاء لهم، وكان من بينهم القدير أحمد حلاوة، الذي تصدر مؤشرات البحث.

أحمد حلاوة

تدهورت الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضع للعلاج بالمستشفى، وبقاءه في العناية المركزة، تحت ملاحظة الأطباء، وموضوع على أجهزة الأكسجين للمساعدة في انتظام حالة التنفس، ما يجعله غير قادر على الكلام.

وكشفت «آية»، ابنة الفنان أحمد ماهر، أن حالته الصحية في خطر، وطالبت الجمهور بتكثيف الدعاء له للشفاء من فيروس كورونا، الذي أصابه منذ أيام.

شمس البارودي

تغيبت الفنانة شمس البارودي، عن حضور عزاء شقيقها، بجانب غياب زوجها الفنان حسن يوسف أيضا، وذلك لظروف مرضية، بناء على طلب طبيبهما.

منة عرفة

طمأن الفنان محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، الجمهور بشأن تطورات حالتهما الصحية، بعد إصابتهما منذ أيام بفيروس كورونا، وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وفي أول شهر فبراير الجاري، أعلنت الفنانة منة عرفة، إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا، مطالبة الجمهور بالدعاء لهم، لحين التماثل للشفاء.

ليلى طاهر

كشفت الفنانة المعتزلة عزة لبيب، زوجة ابن الفنانة القديرة ليلى طاهر، عن خروج الفنانة القديرة من المستشفى يوم الخميس الماضي، وعودتها إلى منزلها، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أن حالتها أصبحت أفضل، بعد تعرضها لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى، بعد انزلاق قدمها، وسقوطها على الأرض، ما تسبب في إصابتها بكسور في قدمها، وخضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية.