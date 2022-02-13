شعيب: إطلاق حملات مكبرة للنظافة وتحسين الخدمات بجميع مدن مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عن إطلاق حملات النظافة ورفع المخلفات في جميع القرى والأحياء السكنية بمراكز ومدن المحافظة الثمانية للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاستعادة الشكل الحضاري للمحافظة بهدف الاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة.

حملة النظافة استجابة لمواطني مطروح

وشدد محافظ مطروح، خلال مروره ومتابعته لأعمال الحملة على الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالنظافة والمخلفات والعمل على سرعة حلها والتيسير عليهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدن ومراكز المحافظة نفذت حملات مكبرة للنظافة لرفع المخلفات والقمامة من الطرق والشوارع والميادين بصفة دورية بالإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وخدمات تمهيد الطرق تحت إشراف رؤساء المدن للنهوض بقطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الضبعة تبدأ حملة النظافة

وبدأ فريق النظافة العام بمجلس مدينة الضبعة أعمال حملة النظافة والتجميل بمناطق متفرقة بالمركز شمل منطقة شارع المستشفى وشارع مركز الشباب، وشارع مطحن الدقيق كما تم تنظيف وتجميل المدخل الرئيسي للمدينة و تسوية المقلب العمومي للمدينة بالإضافة إلى بتكثيف أعمال الإنارة العامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح ضمن خطة المركز في تأهيل وصيانة الدورية للكشافات.

تطهير وتنظيف شوارع سيوة

وقال محمد بكر رئيس مدينة سيوة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فرق النظافة بمجلس مدينة سيوة يجرى حاليا أعمال النظافة والتجميل بمختلف المناطق السكنية ضمن حملة نظافة مكبرة انطلقت في مناطق مدخل المدينة، وميدان السوق، وميدان المسجد الكبير، وشارع أنور السادات، وشارع المعهد الأزهري والرمل وأبو بكر الصديق.

وتابع: «كما جرى تمهيد الشوارع الرئيسية بمناطق سيدي عبدالسلام، والمعمل»، مضيفاً أن أعمال النظافة والتجميل سيتم تنفيذها يومياً وعلى مدار الأسبوع حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أن مركز سيوة ينفذ عددا من المطبات الصناعية بالمدينة لتوفير سبل الأمان والسيولة المرورية بشوارع المدينة.

الحمام ترفع المخلفات من الشوارع

وكثف مجلس مدينة الحمام جهوده في رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والمقالب الفرعية بشوارع المدينة شمل مناطق شارع إسكندرية والشوارع المتفرعة منه شارع أبو بكر الصديق شارع السنترال وقرية السلام والشوارع المتفرعة ومناطق مدرسه فنوش وشارع عائلة زهيرد وشارع بلال بن رباح وشارع مدرسة أم المؤمنين وشارع مكتب التأمينات ومنطقة حفر الباطن والعزبة الشرقية.

تنسيق حضارة في مطروح

وأكد محافظ مطروح، استمرار الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة مع تنظيم مسابقات للنظافة والخدمات المقدمة بين الأحياء بمختلف مدن المحافظة لاختيار «أفضل حي» طبقا لجهوده المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الشارع.