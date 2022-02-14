أسعار تذاكر كأس العالم بقطر 2022 «لو بتفكر تسافر».. تصل لـ25 ألف جنيه

فوز المنتخب الوطني في المباراتين المرتقبتين أمام نظيره السنغالي، يومي 23 و29 مارس المقبل، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، يدفع الكثير من الجماهير المصرية، للبحث عن أسعار تذاكر حضور البطولة الأكبر، المقامة في قطر، حال خوض منتخب مصر المنافسات رفقة 32 منتخبا، الباقي عن انطلاقها نحو 280 يوما.

تذاكر كأس العالم 2022

ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن هناك 17 مليون تذكرة بيعت لمشجعين حول العالم، خلال فترة المبيعات الأولى لـ كأس العالم FIFA قطر 2022، التي استمرت 20 يومًا فقط، كما وصل عدد الطلبات على المباراة النهائية، التي ستقام يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل إلى 1.8 مليون طلب تذكرة.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022

يستطيع جماهير ومشجعي كورة القدم حول العالم، الاستعلام عن مراحل مبيعات التذاكر وأسعارها وفئاتها، بالدخول عبر رابط خصصه الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووصل سعر التذاكر الفئة الأولى لمباريات كأس العالم إلى 210 دولارات، وهو ما يعادل 3304 جنيهات.

وبشأن أسعار الفئة الثانية، وصلت إلى 165 دولارا أي 2600 جنيه مصري، كما تباع تذاكر الفئة الثالثة، بأسعار مخفضة لسكان الدولة المستضيفة، بنحو 11 دولارا، ما يقابل 115 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار تذاكر كأس العالم 2022 للأجانب، الفئة الثالثة، من 69 دولارا، وهي تعادل نحو 1100 جنيه.

أسعار المباراة النهائية في كاس العالم 2022

ونوه الاتحاد، بأن أسعار تذاكر المباراة النهائية في كأس العالم، ستصل لـ1607 دولارات، ما يعادل 25 ألف و290 جنيهًا، فيما تباع تذاكر الفئة الثانية نحو 1000 دولار، وهو ما يعادل 15 ألف و737 جنيهًا.

ووصل سعر تذاكر الفئة الثالثة لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، إلى 604 دولارات، ما يعادل 9505 جنيهات.

وبشأن سعر التذكرة فئة الثالثة للسكان المحليين، وصلت لـ206 دولارات، أي ما يعادل 3241 جنيهًا.

موعد إخطار المتقدمين للحصول على الموافقة

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، سيجرِ إخطار المتقدمين للحصول على التذاكر، بنتيجة طلبات التذاكر الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني في 8 مارس 2022، لافتا إلى أن إكمال وإرسال طلب التذاكر، لا يعني بالضرورة الحصول عليها، ولا تزال كل طلبات التذاكر معلقة في الوقت الحالي.

كما أنه إذا تجاوز عدد الطلبات على فئة تذاكر أو مباراة معينة، عدد التذاكر المخصصة لها في السوق المحلية أو الدولية، فإنه سيتم إجراء سحوبات اختيار عشوائية تحدد الفائز بها، وأما إذا لم يتجاوز عدد الطلبات الكمية المعروضة للبيع، فإنها ستكون من نصيب طالبيها مباشرة إذا استوفوا شروط الدفع، سيُبلّغ مركز تذاكر FIFA، طالبي التذاكر بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في 8 مارس 2022، داعية أصحاب الطالبات إلى الدخول إلى حساباتهم من حين لآخر حتى يطلعوا على وضعها وتفاصيلها.