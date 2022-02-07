بسمة وهبة: نقدر ننافس على كأس العالم لو فتحنا الباب لاحتراف لاعبينا

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة دعم للمنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، بعد الحصول على المركز الثاني في منافسات كأس الأمم الإفريقية، موضحًا: «إحنا في ضهركم ومعاكم ومتأكدين إنكم هتسعدونا وتأهلونا لكأس العالم، القيادة السياسية وجمهور الكرة الحقيقي والإعلام معاكم، سيبكم من المشككين ونباطشية الأفراح الزياطين والشمتانين في بعض برامج الإعلام الرياضي، وأنا بقول عليهم إنهم مشتاقين لكراسي ومناصب حتى لو كان على حساب منتخب بلدهم، أرموا محللين الكرة اللي بيقولوا أي كلام عشان التريند».

وأضافت «وهبة» خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على قناة المحور، مساء الاثنين: «مشوار مصر كان كله مكاسب رغم الخسارة، وأخيرًا بقى عندنا منتخب قوي وروح وهيكل لمنتخب شاب يقدر يبقى عنده عطاء وأثبت نفسه، وإفريقيا كلها فهمت إن المنتخب قد يختفي بعض الوقت، لكنه يستطيع فرض نفسه وتزعم القارة».

وتابعت الإعلامية، أن الجماهير في مصر فهمت جيدًا أن التعصب ليس في مصلحة المنتخب الوطني، لأن أصحاب السبوبة هم الرابحون فقط «وأخيرًا الناس فهمت وأدركت أن التحليل والتدريب والكورة بقت علم مينفعش فيها شغل التلات ورقات والفهلوة ولازم نفتح باب الاحتراف قدام ولادنا، عيب يبقى منتخبات صغيرة في أفريقيا عندها محترفين واحنا بنقفل الباب في وش ولادنا، ومينفعش يبقى دولة بحجم مصر فيها 4 أو 5 لاعبين محترفين».

وواصلت: «ونقدر ننافس على كاس العالم لو خلينا عدد المحترفين في أوروبا زي السنغال، وأخاطب إدارتي الأهلي والزمالك بإفساح المجال للاعبين من أجل الاحتراف، نحن في حاجة إلى بناء جيل قوي من المحترفين».

اللاعبون أجبروا الجمهور على تنحية الخلافات

وأشارت إلى أنّ لاعبي المنتخب الوطني أجبروا الجمهور على تنحية كل الخلافات ودعم المنتخب خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي حصل فيها الفريق على الوصافة: «محمد صلاح ولاعبونا رجعونا نتلم بسبب رجولتهم وإخلاصهم ودي حاجة حلوة أوي كسبناها إمبارح».

المصريون قادرون على فعل المستحيل

وتابعت أن المصريين قادرون على فعل المستحيل مهما كانت الظروف صعبة، موضحةً: «نحن أكثر المنتخبات خوضا للمباريات الصعبة واستنزافا للناحية البدنية والتعرض للسخافات التحكيمية والتشكيك من محللي الكرة في بلده».

وواصلت: «ظروفنا ليست شماعة، لكنها كانت عنوان البطولة، لست في حاجة إلى القول بأن أقول ارفعوا رأسكم لأن رأس المصريين مرفوعة فخرًا بأداء ورجولة لاعبينا».

رسالة إلى محمد صلاح ورفاقه

وأردفت: «أقول لصلاح ولاعبينا، دموعكم وجعتنا وغالية علينا، شرفتونا وشرفتوا مصر كلها، ومفيش حاجة تعبر عن فخرنا بيكم أكثر من منشور الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد المباراة الذي أعرب فيه عن فخره بأداء لاعبينا وأكد أنهم كسبوا احترام الجميع، رفعتوا راسنا ورجعتونا نتلم ونتكاتف حول المنتخب الوطني في لحظة لم تحدث منذ عام 2010 في عهد الكابتن حسن شحاتة».