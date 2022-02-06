صلاح عبدالله: «فاضل تكة يا أبو مكة.. وهنروح كاس العالم على إيد كيروش»

قال الفنان صلاح عبدالله، إنّه يشعر بالقلق والتوتر والترقب والانتظار المزعج بسبب مباراة المنتخب الوطني المرتقبة ضد نظيره السنغالي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في المباراة الختامية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، معربا عن تمنيه التوفيق لمحمد صلاح وزملائه.

فخر كبير بلاعبي المنتخب

وأضاف «عبدالله» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «نتمنى أن تنتهي المباراة بالفرحة الكبيرة لمصر والمصريين بإذن الله، ولو حصل أي حاجة غير كده إحنا فخورين بيهم، كنا متوقعين إننا نتأهل للدور الـ16 بالكتير لكن ربنا وفقنا ووصلنا للنهائي .. فاضل تكة يا أبو مكة، ربنا يوفقه هو وزمايله، وبإذن الله مصر توصل كأس العالم على ايد كيروش».

وتابع الفنان أنه تعود على متابعة المباريات في البيت رفقة بناته وأزواجهن وابنته الصغيرة لأنها مهتمة بالمنتخب.

وأكد أن لاعبي المنتخب الوطني بذلوا مجهودا كبيرًا وقدموا مباريات رائعة، حتى أنهم لعبوا 90 دقيقة إضافية عن المنتخب السنغالي بعدما تأهل إلى المباراة النهائية على حساب كل من كوت ديفوار والمغرب والكاميرون بالتمديد لأشواط إضافية.

مشوار نصف النهائي لطرفي المشهد الختامي

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية، بعد تخطي عقبة نظيره الكاميروني صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي.

أما المنتخب السنغالي تأهل إلى المباراة الختامية للبطولة، بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.