طوارئ بالمطار لاستقبال الضيوف المشاركين بقرعة كاس العالم لليد

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، مساء الخميس، لاستقبال الضيوف المشاركين في قرعة كاس العالم لليد، والتي سوف تقام غدا السبت، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، في النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

وقام أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، ممثلا فى نسرين عثمانلى، مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبدالباسط، بالإشراف مع جميع الجهات العاملة بالمطار لاستقبال الضيوف وسرعة إنهاء اجراءات وصولهم داخل مختلف صالات الوصول بالمطار، وترتيب مواعيد الاستقبال والترحيب بهم .

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وكانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد فى تحد جدي.

وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة المصرية حتي تخرج البطولة بالشكل الذي يليق بالبلاد.