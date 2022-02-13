تفاصيل منح ماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح باب التقديم للحصول على منح في درجة الماجستير بإدارة الأعمال EMBA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ منح ماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية تكون بحد أقصى عام دراسي، ويتم التقدم لهذه المنح بدءا من السبت الموافق 12 فبراير الحالي، الساعة الثانية والنصف مساءً.

وتساعد المنحة على تعزيز المهارات المهنية للحاصلين عليها وقدراتهم البحثية اللازمة، لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل، كما أنّها مُتاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.

التقدم لبرنامج منح الماجستير بالجامعة الأمريكية

نموذج التقدم للبرنامج «A» ومعاييرالمفاضلة والاختيار «B» والخاصة بالمنحة المشار إليها متاحة على الموقع الإلكتروني لإدارة البعثات، ويتم إجراء مقابلات شخصية للمرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.

شروط منح ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

- يجب الحصول على 79 درجة في اختبار «TOEFL IBT» مع الحصول على على 21 في «WRITING»، أو 6.5 درجة في اختبار «I ELTS Academic» مع الحصول على 7 في «WRITING».

- يشترط أن يكون المتقدم يعمل بوظيفة دائمة أو بنظام التعاقد في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة بجمهورية مصر العربية ، وألا تقل خبرة المتقدم عن 8 سنوات وتشمل تلك الفتره 5 سنوات في منصب قيادي وأن يحصل الدارس على تفرغ من جهة عمله طوال فترة التحاقه بالبرنامج.

- لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم للحصول على الماجستير بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- حصول المرشح على الدرجة المطلوبة في اختبار GMAT أو GRE في حالة طلب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- يشترط ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من البرنامج أو الحصول على بعثة أو منحة مقدمة للدولة من خلال الإدارة المركزية للبعثات بغرض الحصول على الماجستير، وذلك خلال آخر عامين.

شروط عامة للمتقدم

يجب تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقا لمتطلبات المنحة.

أن يحمل المرشح الجنسية المصرية، وألا يكون حاملا للجنسية الأمريكية أو بطاقة الإقامة الدائمة.

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ «بكالوريوس - ليسانس».

أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها «بالنسبة للذكور».

خطوات التقدم لمنح ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

1- تعيين منسق لكل مؤسسة، ويكون هذا الشخص هو الوحيد المخول له التعامل مع وحدة المعونة الأمريكية بالإدارة المركزية للبعثات دون غيره، على أن يشمل خطاب تفويض المنسق البيانات الآتية: «الاسم، الوظيفة، جهة العمل، البريد الإلكتروني، رقم موبايل».

2- تقديم المقترح البحثي والأوراق المطلوبة لكل مرشح، عن طريق منسق المؤسسة بحد أقصى 31 مارس 2022.

3- تلتزم المؤسسة بالإعلان الداخلي مع تقديم صورة من الإعلان ذاته.

4- إجراء مقابلات شخصية للمرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي، على أساس نموذج معايير المفاضلة والاختيار «B».

يبدأ قبول المقترحات وملفات المرشحين اعتباراً من يوم الأحد 13 فبراير ويستمر حتى 31 مارس المقبل، بمقر الإدارة المركزية للبعثات في حي السفارات بمدينة نصر.

يأتي الإعلان عن منح في درجة الماجستير بإدارة الأعمال «EMBA» بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في إطار تنفيذ برنامج «مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين»، وفقًا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، والتي تنص على توفير منح دراسية بهدف رفع كفاءة مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية، كما تساهم في النمو الاقتصادي القومي.