تفاصيل منح برنامج ماجستير حفظ التراث المقدمة من جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، فتح باب التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع للعام الجامعى 2021 / 2022، ووضعت شروط خاصة لقبول المتقدمين بهذه المنحة التي تفيدهم في حياتهم العملية فيما بعد، لذا تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز شروط التقديم لـ منح برنامج ماجستير حفظ التراث من جامعة حلوان وفق بيان صادر عن الجامعة، برئاسة ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بالتعاون مع جامعة براندنبورج بألمانيا.

شروط التقديم لمنح برنامج ماجستير حفظ التراث

وتتمثل شروط القبول ببرنامج ماجستير حفظ التراث فيما يلي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها فى مجال الآثار، السياحة، الإرشاد السياحي، الادارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ أو ما يعادلها.

-لابد من إثبات المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- لابد من دراسة 120 نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.

رابط التقديم لمنح برنامج ماجستير حفظ التراث

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدخول على الموقع للحصول على مزيد من المعلومات، و مراسلة مسئولي البرنامج عبر البريد الإلكتروني من خلال الضغط على هذا الرابط.

مزايا منح برنامج ماجستير حفظ التراث

وتقدم هذه المنحة من جامعة حلوان بالتعاون مع الجامعة الألمانية، فرصة مميزة للباحثين في مجال السياحة والتراث، إذ يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافي بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة.

ويقدم برنامج ماجستير حفظ التراث، مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع.