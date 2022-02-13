«آبل» تعلن زيادة مرتبات بعض الموظفين 10% الشهر الجاري

ذكرت وكالة بلومبيرج نيوز أن شركة آبل سترفع رواتب العديد من موظفي التجزئة الأمريكيين اعتبارًا من هذا الشهر الحالي فبراير 2022.

وقال التقرير إن الزيادات تتراوح من 2% إلى 10% اعتمادًا على موقع المتجر ودوره، وستذهب إلى موظفي المبيعات، بما في ذلك الموظفون الفنيون وبعض كبار العاملين بالساعة.

مكافآت لمرة واحدة تصل إلى 1000 دولار للموظفين

وأضاف التقرير أن الزيادات لا تنطبق على جميع الموظفين، وتعمل الشركة على توسيع عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها، وتراهن على أن مجموعة من الاستراتيجيات التي تم تطويرها قبل وأثناء جائحة كورونا ستجعل متاجرها أكثر شهرة من أي وقت مضى.

وفي العام الماضي، ورد أنها دفعت مكافآت لمرة واحدة تصل إلى 1000 دولار للموظفين قبل موسم العطلات المزدحم.

100 مليون دولار أجر الرئيس التنفيذي

وبلغ أجر رئيسها التنفيذي، تيم كوك ، في عام 2021 ما يقرب من 100 مليون دولار بفضل منح الأسهم، أو حوالي 1447 ضعف راتب الموظف العادي.

وقالت شركة آبل إنه في عام 2021، كان متوسط ​​الأجر للموظفين 68254 دولارًا، مضيفة أنها اختارت موظفًا متوسطًا جديدًا للمقارنة بسبب التغييرات في التوظيف والتعويضات التي حدثت خلال العامين الماضيين

متوسط ​​الأجر في عام 2020 هو 57783 دولارًا

كان متوسط ​​الأجر في عام 2020 هو 57783 دولارًا وكانت نسبة الأجور 256 ضعفًا، وقد استفادت الشركة المصنعة لمنتجات آيفون من الطلب القوي على مدار العامين الماضيين، و ارتفعت إيرادات شركة «آبل» بنحو أكثر من 30% لتصل إلى 365.82 مليار دولار في السنة المالية 2021، وتجاوزت أسهمها لفترة وجيزة 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية هذا العام.