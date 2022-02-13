أبرز تصريحات هادي الباجوري.. «لا يمانع تقبيل زوجته في عمل فني»

تصدر المخرج هادي الباجوري، قائمة الكلمات البحثية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في أحد البرامج الحوارية، وإدلائه بكثير من التصريحات التي رأى الجمهور أنها كانت جريئة للغاية، إذ تحدث عن رأيه في مفهوم السينما النظيفة، والهجوم الذي تعرض له بسبب قبلة في آخر أفلامه «قمر 14».

وقال هادى الباجوري إن القبلة كانت في السياق الدرامي، وليست دخيلة، وجاءت لتعبر عن قصة الحب الوحيدة الناجحة في الفيلم.

هادي الباجوري يبدي رأيه عن مفهوم السينما النظيفة

وتابع الباجوري أنه عند عرض هذا المشهد في السينما كان هناك تصفيق كبير من قبل الجمهور، وعبر عن رأيه أيضا ضد مفهوم السينما النظيفة التي انتشرت مؤخرا، مؤكدا أن أغلب الفنانين كانوا قد اتجهوا لها، ولكنهم ندموا على هذا الأمر مؤخرا، ولم يكتف بهذا الرأي فقط، ولكنه عندما وجهت له المذيعة سؤالا حول قبوله أن تقبل زوجته الفنانة ياسمين رئيس داخل عمل فني، قال إنه ليس لديه أي مانع من هذا الأمر.

هادي الباجوري يتحدث عن زواجه من فنانة

وتحدث أيضًا المخرج هادي الباجوري عن زواجه من فنانة، قائلا إن هذا الأمر كان يشكل أزمة مع الجمهور في بداية علاقته بها، ولكنها بعد ذلك فرضت موهبتها، وأكد أنه ليس لديه أي مانع، ولا يخجل من أن يقال عليه زوج الفنانة، بل بالعكس هو فخور بها.

كما أنه رد للمرة الأولى على الهجوم الذي حدث على الفنانة هند صبري، بعد ظهورها ببدلة رقص في مسلسل «البحث عن علا»، قائلا إن البدلة لم تكن مكشوفة ولا تستدعي كل هذا الهجوم.