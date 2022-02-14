ابنة أحمد حلاوة تكشف تطورات حالة والدها: حرجة ويحتاج دعاء الجمهور

يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة، إذ أنه لازال في المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية، وعدم استجابته للعلاج.

هبة حلاوة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة

قالت الاعلامية هبة حلاوة في تصريح لـ«الوطن»، «والدي تعبان أوي في المستشفى منذ أيام، وحالته حرجة ومتدهورة، أرجوكم مش محتاجة غير الدعاء، ولطف ربنا علينا»، إذ أنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات على مدار الأيام الماضية، وطالبت جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

وكان الفنان أحمد حلاوة، أصيب منذ أيام، بفيروس كورونا، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بحسب ما أعلنه نجله عبر حساب والده بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب نجل حلاوة: «الرجاء الدعاء لوالدي، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».

وطالبت آية، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عبر «الوطن»، بالدعاء لوالدها بعد تدهور حالته الصحية بناء علي طلبة، مؤكدة أنه لم يوضع على التنفس الصناعي، لكن حالتة ليست مستقرة.

أخر ظهور لـ أحمد حلاوة

كان آخر ظهور فني للفنان أحمد حلاوة، من خلال مسلسل «الاختيار» في الموسم الرمضاني الماضي، الذي شهد مشاركة العديد من نجوم الفن، في مقدمتهم: كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وسلوى عثمان وهادي الجيار وأحمد حلاوة، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

معلومات عن الفنان أحمد حلاوة

تدرج الفنان أحمد حلاوة في العديد من المناصب فقد عمل كمعيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و أخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة.

كما قام بتدريس المسرح بكليات التربية النوعية و ساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل و الإخراج فقد قام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات.