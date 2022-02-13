ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف تفاصيل حالته الصحية: «حرجة جدا»

كشفت هبة حلاوة تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان أحمد حلاوة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قائلة إنَّ حالته مازالت حرجة، إذ يتلقى العلاج في أحد المستشفيات على مدار الأيام الماضية، وطالبت جمهوره الدعاء له بالشفاء.

ابنة أحمد حلاوة تطلب من الجمهور الدعاء لوالدها

واعتذرت هبة حلاوة عن عدم الرد على الهاتف بسبب انشغالها وشقيقتها بمتابعة حالة والدهما، قائلة: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لانشغالنا مع الوالد، الحالة مازالت حرجة جدا، لذلك نرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء».

وكشفت ابنة حلاوة، في وقت سابق أنَّ والدها لا يستطيع الكلام بسبب تدهور حالته الصحية: «نعتذر للجميع عن عدم الردّ، الدكتور أحمد حلاوة، لا يستطيع الكلام حاليًا، الوضع ما زال حرجًا، ولكن هناك بصيص من الأمل»

الوسط الفني يدعو لأحمد حلاوة في وعكته الصحية: «سلامتك يا غالي»

كانت ابنة الفنان أحمد حلاوة إصابة والدها بفيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، عبر حسابه على «فيس بوك»، وطالبت من جميع محبيه الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، ودعا عدد كبير من الفنانين لـ«حلاوة» بالشفاء، من بينهم عمرو عبدالعزيز الذي كتب عبر حسابه، قائلا: «أرجو الدعاء لأستاذي الدكتور والفنان الكبير أحمد حلاوة، ألف سلامة يا دكتور هتخف وتبقى زي الفل».

فيما قال المخرج أحمد البدري، «سلامتك ألف سلامة عليك يا غالي ويتمم شفاك على خير وترجع لنا أحسن من الأول، يا حنان يا منان أقبل دعائي للأستاذ أحمد حلاوة»، إضافة إلى الفنان محمد علي رزق الذي دعى له بالشفاء في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «يا ريت يا جماعة كلنا ندعي للفنان الكبير أحمد حلاوة بالشفاء وإنه يقوم بالسلامة، ألف سلامة على حضرتك يا دكتور وبأمر الله تقوم لنا بالسلامة»