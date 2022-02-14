توصيات «الزراعة» لمزارعي العنب والتين والزيتون.. أنظمة ري ورش وتسميد

تعد محاصيل العنب والزيتون والتين، من المحاصيل الأكثر نجاحا في البيئة المصرية، التي تنتمي لإقليم البحر المتوسط، ويستعد المزارعون خلال الأيام المقبلة، لعملية تزهير بساتين العنب، التي تبدأ في نهاية شهر فبراير.

ووضع معمل خصوبة الدلتا التابع لوزارة الزراعة، عددا من التوصيات الفنية المهمة، الواجب اتباعها لتفادي الأضرار التي قد تلحق بالمحصول، نتيجة التغيرات المناخية، نستعرضها في النقاط التالية.

- يجب المحافظة علي انتظام الري والتخلص من الحشائش والتخلص من الأغصان الجافة وناتج التقليم خارج المزرعة.

التسميد في الري بالتنقيط للعنب

1- الرية الأولي: يجب إضافة 2 كجم سلفات النشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان.

2- الرية الثانية: 5 لتر جرين باور لفدان.

3- الرية الثالثة: يجب إضافة 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

4- الرية الرابعة: يجب إضافة 2 كجم نترات كالسيوم للفدان.

5- الرية الخامسة: يجب إضافة 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتك للفدان.

6- الرية السادسة: عدد 2 عبوة سوبر بلوجرين للفدان.

- برنامج الري للعنب

تقسيم الري 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية علي أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد وبعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.

التوصيات الزراعية الخاصة بالتين والزيتون

- يجب على مزارعي «التين والزيتون» الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى وإعطاء رشة نوفاترين عبوة +2 كيلو npkعىلى 600 لتر ماء والتخلص من نواتج التقليم نهائياً وعدم استخدامها في عمل السنادات.

التسميد تحت نظام الري بالتنقيط للتين والزيتون

- الرية الأولى، يجب إضافة 20 كجم سلفات نشادر، و2 كجم سلفات بوتاسيوم، و1كجم سلفات ماغنسيوم.

- الرية الثانية، يجب إضافة 2 كجم سماد مركب 19-19-19.

الرية الثالثة، 5 لتر جرين باور للفدان .

- الرية الرابعة، يجب إضافة 3 لتر (حمض النيتريك- الفوسفوريك- الكبريتيك).

- الرية الخامسة، يجب إضافة 1 كجم سلفات منجنيز، و1 كجم سلفات حديد، و1 كجم سلفات زنك.

التسميد تحت نظام الري بالغمر للتين والزيتون

- يجب على مزارعي «التين والزيتون» إضافة 75 إلى 120جم أزوت صافي للشجرة الأقل من خمس سنوات أما الأشجار الكبيرة يضاف من 200 إلى 250 جم أزوت صافي للشجرة، وإضافة 250 جم سلفات بوتاسيوم، وذلك في مرحلة انتفاخ البراعم و قبل التزهير و تكرر نفس الكميات السابقة عندما يصل حجم الثمرة إلى حجم ثمرة الزيتون.

برنامج الري للتين والزيتون

- يراعى على مزارعي «التين والزيتون» في الأراضي القديمة إعطاء رية غزيرة عند انتفاخ البراعم لأشجار «التين والزيتون» ثم يتم منع الري و حتى تمام العقد، ولا يتم الري إلا في الضرورة.

- يجب على مزارعي حدائق «التين والزيتون» في الأراضي الجديدة أن يتم الاستهلاك المائي حسب عمر الأشجار تحت نظام الري بالتنقيط لتر/ يوم/ شجرة حسب الظروف الجوية ونوع التربة.