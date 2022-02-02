«القصير»: توجيهات رئاسية للاهتمام بمحصول الزيتون

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع فرنسيسكو اسكلانت، رئيس شركة «أجروليف» الإسبانية للاستثمار الزراعى، سبل الاستثمار فى مجال إنتاج وتصنيع الزيتون، حيث ترغب الشركة فى شراء 3000 فدان لإقامة مزرعة لأشجار الزيتون بأصنافه المختلفة، وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة وتسويق وتصدير المنتج إلى ٩٠ دولة انطلاقاً من مصر.

وقال «القصير» إن مصر أكبر دولة على مستوى العالم فى إنتاج زيتون المائدة، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام بمحصول الزيتون والتصنيع واستغلال إمكانيات مصر فى هذا المجال ‏لعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطنى.

من جهة أخرى، نظّم معهد بحوث وقاية النباتات، دورة تدريبية تحت عنوان «تربية نحل العسل للمبتدئين» برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن الدورة تم تنفيذها عملياً بمنحل قسم بحوث نحل العسل بالمعهد، بهدف تعريف المتدرب على مكونات المنحل النموذجى، وشروط إنشاء المناحل، وأهم السلالات المرباة فى مصر ومميزاتها، وكذا التعرف على أفراد الطائفة، ودورة حياتها، وأعمالها داخل وخارج الخلايا، إضافة إلى شرح لأهم الآفات والأمراض التى تصيب نحل العسل وطرق مكافحتها، علاوة على تعريف المربى المبتدئ على الأهمية الاقتصادية للمنتجات المختلفة ومنها غذاء الملكات، وشمع العسل، وحبوب اللقاح، والبروبليس، وسم النحل، التى لها دور كبير كغذاء وعلاج.