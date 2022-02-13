مهرجان برلين يسجل 54 إصابة بكورونا.. من بينهم 8 حالات لصناع أفلام

يواصل مهرجان برلين السينمائي فعاليات دورته الـ72 وسط إجراءات احترازية صارمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومتحوّراته، الذي تستمر فعالياته حتى 20 فبراير الجاري، وأكّد المتحدث باسم المهرجان، الذي انطلقت فعالياته مساء الخميس، أنَّه جرى تسجل 8 حالات إيجابية فقط بين صناع الأفلام المشاركة في المهرجان.

على عكس مهرجان كان وفينيسا، يطلب مهرجان برلين من الضيوف والجمهور إجراء اختبار يومي إذا تم تطعيمهم مرتين فقط من أجل مشاهدة العروض، إذ تتوافر محطات الاختبار في حافلات حول المسرح الرئيسي للمهرجان وداخل الفنادق المختارة، وتظهر النتائج في غضون 20 دقيقة تقريبًا.

وقال المتحدث باسم مهرجان برلين السينمائي، في تصريحات لـ «فارايتي»: «حافلات برلين التجريبية متاحة لكل من الضيوف والجمهور، أجرينا ما يقرب من 2700 اختبار، جاء من بينها 54 اختبارًا إيجابيًا، من ضمنهم 8 حالات من صناع الأفلام».

برلين السينمائي: سجلنا 2% فقط من إجمالي الإصابات التي تسجلها المدينة بكورونا

وهذا يعني أن الاختبارات تجرى على وفود صحفية وفرق أفلام بالإضافة إلى الجمهور الذين لم يتمّ تعزيزهم، وأشار إلى أنَّ هناك 2٪ من الفحوصات الإيجابية، موضحًا: «أقل من متوسط النسبة المئوية للاختبارات الإيجابية حول برلين».

وتابع: «من أجل إيقاف السلاسل المحتملة للعدوى، نعمل على تقييم كل حالة وحالة بدقة، ونتتبع جميع الذين كانوا على اتصال بالمصاب، ونحدد حالات الخطر المحتملة، ما زلنا في أوقات الوباء ومن الواضح أن الاختبارات الإيجابية لا تزال حقيقة واقعة في حياتنا اليومية، من الجيد أن نسمع أن أرقام الاختبارات الإيجابية منخفضة حقًا».

مهرجان برلين السينمائي يشدد الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي كورونا

وتشدد إدارة مهرجان برلين الإجراءات الاحترازية، فجانب الاختبارات اليومية والأقنعة الإلزامية داخل المسارح وقاعات العرض، تشمل التدابير تقليل سعة المقاعد داخل المسارح بمقدار النصف، على الرغم من أن سوق الأفلام الأوروبية يقام عبر الإنترنت، أجرى عدد من رواد الصناعة برحلة إلى المهرجان لعقد اجتماعات وحضور العروض.

ويجب على أي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية أن يخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، والتي يمكن تقليلها إلى 7 أيام بعد اختبار سلبي.