مهرجان برلين يشدد إجراءاته للوقاية من أوميكرون.. ومسحات يومية للصحفيين

قبل أسبوعين فقط على انطلاق فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، شدد المنظمون إجراءات السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مستشهدين بـ«الديناميكيات الوبائية الحالية»، أي ارتفاع الإصابات التي يسببها متحور أوميكرون في ألمانيا، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الجديدة في الفترة من 10 حتى 20 فبراير المقبل.

مسحات يومية للصحفيين لحضور فعاليات «برلين»

ومن بين الإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة مهرجان برلين السينمائي، إجراء فحص «كورونا» يوميًا لجميع الصحفيين للوصول إلى العروض والمؤتمرات الصحفية وغيرها من المجالات الصحفية في المهرجان، وهو الإجراء الذي ينطبق على الذين تم تطعيمهم بالكامل وتعافوا مؤخرًا من عدوى «كوفيد -19»، أو الذين تلقوا ما يسمى بالحقنة المعززة من اللقاح، رغم أنّه في السابق جرى إعفاء الحاصلين على «اللقاح الثلاثي» من متطلبات الاختبار اليومية، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وتوفر إدارة مهرجان برلين اختبارات مجانية للصحافة المعتمدة، وتستخدم نظام سوار المعصم، لأولئك الذين يظهرون دليلًا على نتيجة اختبار سلبية صالحة، وبالنسبة للذين تم تطعيمهم بلقاح «جونسون آند حونسون» ستكون هناك حاجة إلى حقنة ثانية، تم تلقيها قبل 14 يومًا على الأقل وليس أكثر من 9 أشهر، ليتم اعتبارهم «محصنين بالكامل» في برلين، وسيتم اعتبار أولئك الذين حصلوا على حقنة واحدة فقط من اللقاح غير محصنين.

ذورة إصابات «أميكرون» تتقاطع مع تنظيم مهرجان برلين

تأتي الإجراءات الجديدة استجابة لارتفاع حاد في إصابات كورونا في ألمانيا، وإرشادات حكومية جديدة لمكافحة الوباء، وسجلت الأرقام الرسمية من معهد روبرت كوخ الألماني أكثر من 200 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد -19» يوم الخميس، وهو أعلى مستوى في ألمانيا منذ بداية الوباء.

وتوقع وزير الصحة الألماني ذروة إصابات كورونا لمتغير أميكرون في منتصف فبراير، وهو التاريخ الذي سيضعه في منتصف مهرجان برلين، الذي يستمر من 10 إلى 20 فبراير.

ورغم هذه المخاوف، فبرلين مصممة على إقامة مهرجان سينمائي شخصي وستبدأ نسخة 2022 في 10 فبراير بالعرض العالمي الأول لفيلم «Peter von Kant» إخراج فرانسوا أوزون.